De acordo com a Polícia Civil, na residência do suspeito a equipe apreendeu um carregador de arma, munições, material para embalagem de droga e R$ 1,3 mil. O homem já tinha passagens pela polícia por roubo, porte ilegal de arma e receptação.

Casal morto na frente do filho

Renato Ferreira Ruas e Sandra Cândida Palhotti foram mortos no dia 27 de setembro, em casa, no bairro Tatuquara. O filho do casal, menor de idade, presenciou o crime, segundo a Polícia Civil.

Após os assassinatos, o carro usado pelos atiradores foi encontrado queimado no bairro Umbará. As investigações apontaram que junto com o carro, outro veículo prestava apoio durante o homicídio, utilizado também para a fuga do suspeito.