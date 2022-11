Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor e compositor Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos, no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela família do artista. Até o momento a causa da morte não foi divulgada.

Em outubro o artista foi hospitalizado por causa de uma infecção pulmonar, mas foi liberado. NA noite de segunda-feira (21), o cantor retornou ao hospital.

Algumas celebridades já se manifestaram nas redes sociais para lamenta a morte de Erasmo Carlos. O diretor Boninho postou uma foto do artista no Instagram com a legenda: “Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades”.

Erasmo Carlos é conhecido no país por ser um dos pioneiros do rock brasileiro e pela parceria com Roberto Carlos. O artista fez diversas outras colaborações ao longo da carreira.