Um suspeito com o carro recheado de drogas teve uma tentativa de fuga frustrada em um milharal no oeste do Paraná. Neste sábado (22), o condutor de um Fiat Mobi não respeitou a orientação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e empreendeu fuga em uma estrada rural. Após alguns quilômetros, o indivíduo abandonou o veículo e correu a pé em uma plantação de milhos.

O suspeito desapareceu no milharal, porém, a PMPR contou com apoio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e uma câmera termal encontrou o rapaz. O indivíduo estava deitado no milharal e ouviu por meio dos alto-falantes a ordem para se entregar