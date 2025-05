Dois caminhões que transportavam papel higiênico bateram de frente e pegaram fogo, na tarde desta terça-feira (20), na BR-373, entre Imbituva e Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Os motoristas eram tio e sobrinho e os dois morreram no acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois caminhões eram da cidade de Mallet e trabalhavam no transporte de papel higiênico. Um dos veículos estava carregado e o que vinha no sentido contrário estava vazio. O tio e o sobrinho que morreram no acidente trabalhavam na mesma empresa.

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o acidente, dessa forma, serão analisados os vestígios e as equipes tentam localizar possíveis testemunhas ou imagens.

O trânsito na região flui em pare e siga e também por uma via marginal.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DJ407kOSDxv/?igsh=YzcxeHUxcWZsc2sy