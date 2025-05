Jacarezinho se prepara para sediar a fase regional dos 71º Jogos Escolares do Paraná (JEPS), que acontecerá entre os dias 16 e 21 de maio. A cidade deve receber mais de 1.700 atletas, com idades entre 12 e 17 anos, representando 51 instituições de ensino de 12 municípios da região.

Nesta quinta-feira (07), a Comissão Técnica de Organização — formada por representantes do Núcleo Regional de Educação (NRE), Prefeitura Municipal de Jacarezinho e equipe de segurança — se reuniu para alinhar os detalhes e garantir que a realização do evento ocorra com excelência.

A abertura oficial está marcada para as 19h do dia 16 de maio, no Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira, e promete ser um espetáculo. A cerimônia contará com desfile das delegações, apresentações artísticas, atrações musicais e outras atividades especiais.

Além do destaque esportivo, o evento traz consigo impacto positivo para a cidade, especialmente na área do comércio e serviços. Os participantes virão dos municípios de Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina.

Durante a competição, serão disputadas sete modalidades esportivas: futsal, voleibol, handebol, basquetebol, atletismo, tênis de mesa e xadrez.

O prefeito Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antonio Neto elogiaram o trabalho da equipe organizadora e destacaram o valor do evento para a juventude e para a cidade.

“Sediar esta etapa dos JEPS é uma honra para Jacarezinho. Estamos comprometidos em oferecer toda a estrutura e apoio necessários para que o evento seja um sucesso. Que seja um momento de integração, respeito e espírito esportivo. Boa sorte a todos!”, afirmou Palhares.