Três pessoas morreram em um grave acidente na noite deste domingo (18), na PR-218, próximo ao município de Guapirama, no norte pioneiro do Paraná.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, um carro (VW/Gol) e duas caminhonetes (GM/S10 e GM/Silverado) se envolveram no acidente, cujas circunstâncias estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Três pessoas que estavam no Gol morreram no local do acidente, e outras três vítimas foram socorridas antes das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros chegarem para o atendimento à ocorrência. Ainda de acordo com o Setor de Comunicação do 7º SGBI, outras três vítimas saíram ilesas da tripla colisão.

As identidades das vítimas ainda não foram informadas pelas autoridades, e estão sendo apuradas pela reportagem. Um casal e uma criança teriam morrido no acidente que mobilizou equipes policiais e de resgate de Guapirama e municípios vizinhos.