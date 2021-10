Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal foi vítima de um assalto e teve o caminhão em que estava atingido por mais de 20 tiros nesta sexta-feira (22), em Anahy, próximo de Cascavel, no oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, o casal foi parado por três criminosos armados ainda no fim da manhã, enquanto trafegavam na BR-369 com o caminhão. O trio atingiu o veículo com mais de 20 tiros e roubaram mais de R$ 6 mil do casal. Além disso, os bandidos levaram a bolsa da esposa do motorista, que continha os documentos, cartões de banco, relógio e um celular.

“Esse veículo se trata de um caminhão 3/4, de um vendedor ambulante, ele é do estado de São Paulo, do interior. Ele vende móveis rústicos, inclusive, estava com o caminhão carregado. E ele faz essa região, entre Ubiratã e Cascavel, há mais de 10 anos. Ele efetuou uma venda hoje pela manhã em Cascavel e recebeu uma quantia de 6 mil reais em espécie, o que pode ter sido a causa do crime”, afirmou o cabo Amarildo Roberto Ferreira da PM.

O casal não ficou ferido. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. Por enquanto, a PM e a Polícia Rodoviária Federal tentam realizar um cerco para encontrar o trio.