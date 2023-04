Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 18 anos desapareceu, na tarde deste sábado (8), após ser levado pelo mar no Balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, Litoral do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele e um amigo brincavam com uma ‘pranchinha’. Os dois, provavelmente, foram levados por uma corrente de retorno. Uma terceira pessoa também acabou se afogando na situação.

O helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi chamado, mas os guarda-vidas da praia conseguiram fazer o resgate de dois dos envolvidos.

“Como uma vítima ainda não havia sido localizada, a aeronave permaneceu nas imediações a procura, mas sem sucesso. Após abastecimento, o helicóptero continuou realizando buscas no local, mas em virtude da degradação das condições meteorológica retornou à base”, informou o BPMOA no começo da noite de sábado (8).

A vítima desaparecida é moradora de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.