Um susto enorme. Foi o que Anne Marjorie, apresentadora do Bom Dia RN, da TV Globo, passou no último dia 3. A jornalista usou suas redes sociais para contar que teve um infarto e ainda vai precisar passar por uma cirurgia. Em seu relato emocionante, ela contou como foram os momentos do socorro e o atendimento no hospital.

“Um ataque cardíaco sintomático. Disse o médico ao telefone, avisando pra equipe do hospital sobre o que estava acontecendo comigo. Segunda, dia 3 de abril de 2023. Do outro lado, alguém avisou: ‘Não tem vaga na sala de reanimação’. Outra pessoa falou: ‘Leva ela para um leito’. A partir desse momento, a clareza do quadro. Comecei a sentir tudo, entendendo o processo”, começou ela.

Em seguida, Anne detalhou os sintomas: “A dor intensa no braço esquerdo, a respiração cada vez mais curta, dor no peito, sentimento de morte, lábios latejando, tontura, vista escura, ânsia de vômito e sobre tudo isso… A paz! Existia paz dentro de mim, essa paz vinha acompanhada de dever cumprido. Lembrei daquela frase: ‘Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé’. E foi assim que vi meu companheiro me vendo ‘ir embora’”.

