Um acidente entre um carro e um trem foi registrado na tarde desta segunda-feira (2), em Arapongas, norte do Paraná. A cena foi registrada por um pedestre que filmava o local com seu celular e captou o momento exato da colisão.

A imagem mostra a locomotiva se aproximando do cruzamento, que é regulado por um semáforo. A buzina é acionada três vezes pelo maquinista antes do carro cruzar a linha férrea e provocar a colisão com o trem.

Conforme informações repassadas ao TNOnline por uma testemunha, o motorista do Gol saiu ileso do acidente e não foi necessário acionar equipes de socorro.

A passagem de nível onde o acidente aconteceu fica perto do Terminal Rodoviário de Arapongas é sinalizada com semáforo.

