Na manhã desta segunda-feira (02/12), o 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Jacarezinho-PR teve a honra de receber a visita do Tenente Coronel de Cavalaria, Evanir de Souza Antunes Filho, Subcomandante do 3° Regimento de Carros de Combate do Exército Brasileiro, sediado em Ponta Grossa-PR.

Com o objetivo de estreitar laços e criar vínculos de amizade e colaboração, o Tenente Coronel Evanir conheceu as instalações do 2° BPM e como são desempenhadas as atividades de Polícia Militar.

O Comandante do 2º Batalhão, Major Márcio Jaquetti, recepcionou o Ten.-Cel. Evanir e apresentou, em reunião com os oficiais da unidade, as informações a respeito do policiamento realizado diuturnamente nos municípios do Norte Pioneiro do Paraná que estão sob a abrangência do 2º BPM.