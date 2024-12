Na tarde de domingo (1º), uma idosa de 72 anos foi encontrada morta em sua residência, localizada na rua Dom José de Barros, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. A morte foi descoberta após uma vizinha relatar um forte odor vindo da casa. Ao verificar o quintal, a vizinha avistou o corpo da mulher através da janela, acionando imediatamente as autoridades.

A Polícia Militar foi até o local e, ao confirmar o óbito, observou que o corpo já apresentava sinais iniciais de decomposição. Não foram identificados sinais de arrombamento ou qualquer outra evidência de crime na residência, o que leva a polícia a tratar o caso com cautela, sem descartar outras possibilidades.

A Polícia Civil foi chamada para realizar a perícia e investigar as circunstâncias da morte. Até o momento, a causa do falecimento não foi confirmada.