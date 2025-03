A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho e Delegacia da Mulher, cumpriu na manhã desta segunda-feira (10/03/2025) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 32 anos. A prisão ocorreu na Rua Morumbi, bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o indivíduo foi detido por descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada pela Vara Criminal da comarca. O mandado foi expedido pelo magistrado da comarca, com base no artigo 24-A da Lei 11.340 (Lei Maria da Penha) e artigo 147 do Código Penal (ameaça).

Na decisão que fundamentou a prisão, o juiz destacou a necessidade da medida “para garantia da ordem pública, bem como visando preservar a integridade física e psíquica da vítima”. A detenção ocorreu sem incidentes, com o indivíduo sendo conduzido inicialmente à Subdivisão Policial para os procedimentos administrativos e depois à Santa Casa de Jacarezinho para atestar sua integridade física, antes de ser recolhido à Cadeia Pública local.

“A Polícia Civil do Paraná trabalha com máxima seriedade e diligência no cumprimento de mandados judiciais, especialmente em casos de violência doméstica. Essas prisões são medidas preventivas fundamentais para evitar feminicídios, garantindo a efetividade das decisões da Justiça e contribuindo para a retirada de infratores perigosos do convívio social”, afirmaram os delegados Tristão Antonio Borborema de Carvalho e Carolinne dos Santos Fernandes.

As autoridades ressaltam a importância das denúncias da população para o combate às diversas modalidades criminosas. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181 (Disque-Denúncia), 197 (Polícia Civil) ou diretamente à 12ª Subdivisão Policial pelo número (43) 3511-0600, com garantia de sigilo absoluto quanto à identidade do denunciante.