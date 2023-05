Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente de trânsito deixou duas mulheres feridas, na manhã desta segunda-feira (22). Foi um capotamento registrado na PR-323, em Jussara, noroeste do Paraná.

Segundo apuração do repórter Jota Junior/RICtv Maringá, elas são estudantes do curso de medicina e seguiam para Guaíra.

O veículo capotou na pista e parou em uma plantação de milho. Com o impacto do acidente, a passageira sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada à Santa Casa de Cianorte.

A condutora do carro, de 18 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi pelo serviço aeromédico do Samu.

O destino das estudantes seria a cidade de Guaíra, no oeste do Paraná. Por causa do acidente, o trecho ficou interditado para o pouso e decolagem do helicóptero do Samu.