Quase uma tonelada de drogas foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná. Em apenas uma das ações, o prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 4,3 milhões.

A apreensão milionária foi no sábado (20), na BR-277, em Céu Azul, quando os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão de origem paraguaia que seguia rumo ao Rio de Janeiro e era ocupado pelo caminhoneiro paraguaio e uma brasileira que estava de carona com ele. Nas malas da mulher foram encontrados 23 quilos de maconha e na busca na cabine do caminhão foi encontrado um fundo falso onde havia 36 quilos de pasta base de cocaína.

Outras duas ocorrências foram em Céu Azul. Uma delas, de 404 quilos de maconha, foi pouco depois da meia-noite desta segunda-feira (22) quando a equipe realizava fiscalização de trânsito e percebeu um veículo suspeito. O motorista não obedeceu a ordem de parada e foi seguido por cerca de 20 quilômetros até que perdeu o controle de direção, saiu da pista e acabou preso. A droga estava no interior do carro que portava placas falsas e possui ocorrência de apropriação indébita.

O outro flagrante na mesma cidade foi no domingo (21), quando um automóvel foi parado por estar com o farol queimado, mas ao se aproximarem, os policiais perceberam a presença de droga dentro dele, cerca de 100 quilos de maconha. O motorista disse que pegou o veículo carregado em uma residência em São Miguel do Iguaçu e que levaria até Curitiba onde outra pessoa assumiria a direção com destino a Minas Gerais. O carro estava com placas falsas e tem registro de roubo/furto em Contagem/MG.

Também no domingo (21), em frente à Unidade Operacional de Mandaguari, na BR-376, os PRFs deram ordem de abordagem a um veículo, mas o motorista não parou e foi seguido até que abandonou o carro às margens da rodovia e escapou por uma mata. Dentro do veículo havia 158 quilos de maconha.

Já no sábado (20), a equipe realizava rondas na BR-369, em Cascavel, quando percebeu um veículo suspeito e tentou abordá-lo, mas o motorista fugiu por uma estrada rural. O veículo foi abandonado em meio à mata com 265 quilos de maconha e um revólver calibre 32.