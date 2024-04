A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) uma operação policial que investiga fraudes em concursos públicos. A ação ocorreu em Cascavel, no oeste do Paraná, e Umuarama, no noroeste do estado. Segundo a PCPR, os contratos supostamente ilícitos com os órgãos públicos chegam a mais de R$ 22 milhões.

A ação contou com a participação de 84 policiais civis e quatro peritos da Polícia Científica do Paraná. As equipes cumpriram 22 mandados de busca e apreensão nos municípios, onde estão localizadas cinco bancas de concursos investigadas. Os agentes apreenderam celulares, computadores e documentos.

Investigação das fraudes em concursos públicos

Segundo o delegado da PCPR, Lucas Américo, as investigações iniciaram após denúncias da população de São Miguel do Iguaçu sobre o concurso público de 2019. A partir disso, a equipe analisou documentos e indicativos de um padrão fraudulento oferecido aos órgãos públicos.

Os policiais encontraram situações como venda de cargos, apadrinhamentos, fraudes no preenchimento de gabaritos e a existência de pessoas jurídicas fantasmas ou laranjas. Também descobriram que as fraudes em concursos públicos se repetiam ao longo dos anos em vários municípios, inclusive em outros estados do Brasil.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações contra as fraudes em concursos públicos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 do Disque-Denúncia e (45) 35353-0592.