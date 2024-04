A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 6 toneladas de maconha na tarde desta quarta-feira (10), no oeste do Paraná. A ação ocorreu no km 164 da BR-163, no município de Santa Lúcia. Esta foi a maior apreensão da droga realizada pela PRF no Paraná em 2024.

Segundo a equipe, a abordagem ocorreu após verificarem que os pneus de um caminhão estavam em péssimas condições. O motorista disse que tinha saído de Laguna de Carapã (MS) e estava indo para Paranaguá. Ele também informou que dentro do veículo tinha soja, mas não soube explicar porque estava seguindo sentido Santa Catarina.

O condutor ficou nervoso com as perguntas e acabou confessando que “tinha coisa errada no meio da carga”. A polícia encontrou as 6 toneladas de maconha e precisou fazer o transbordo da droga em uma cerealista da região para realizar a contabilização.

A pesagem da maconha totalizou 6.870 kg. O veículo e o caminhoneiro foram encaminhados para a Polícia Federal de Cascavel.