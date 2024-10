A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu em flagrante três homens suspeitos dos crimes de maus tratos a cães e porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. A captura aconteceu na tarde de domingo (27), em Sengés, na região dos Campos Gerais.

Conforme apurado, durante o ano de 2024, foram registradas diversas ocorrências comunicando a invasão em propriedades rurais do município por caçadores armados e acompanhados de cães com a finalidade da abater animais para consumo.

Diante da situação, a PCPR vinha empreendendo diligências visando a identificação dos autores, a repressão das invasões e do porte ilegal de arma de fogo e munições, entre outras condutas criminosas.

De acordo com o delegado da PCPR Isaias Fernandes Machado, as diligências de captura tiveram início após a PCPR receber informações sobre a presença de caçadores com cães e efetuando disparos de arma de fogo em uma fazenda localizada no bairro Tucunduva.

”

Durante a ação, foram apreendidos cerca de 50 quilos de carne de javaporco, três espingardas, diversas munições, armas brancas, rádios de comunicação, além de cinco cães presos em um porta mala e na caçamba de uma camionete, sendo que dois deles apresentavam ferimentos, estavam nitidamente estressados, desidratados e famintos”, explica.

Após os procedimentos de polícia judiciária, os três suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário.