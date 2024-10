Uma mulher, de 36 anos, morreu em um grave acidente na BR-277, em Guaraniaçu, na região oeste do Paraná. Na tarde desta segunda-feira (28), um carro com cinco ocupantes saiu da pista e capotou no canteiro da rodovia. Além da vítima que não resistiu, os outros quatro ocupantes tiveram ferimentos.

A principal suspeita é que um caminhão tenha realizado uma manobra e fechado o carro. A motorista não conseguiu manter o carro na pista e capotou. O local do acidente, na altura do km 513 da BR-277, é de pista de simples.

Todos os ocupantes do carro tiveram ferimentos, incluindo uma criança de sete anos. Confira o estado das vítimas:

Feminino, 36 anos – óbito no local

Feminino, 67 anos – encaminhada ao hospital de helicóptero

Masculino, 18 anos – fratura na clavícula

Masculino, 15 anos – ferimentos leves

Masculino, 7 anos – escoriações

De acordo com informações preliminares, a criança de 7 anos estava em uma cadeirinha, por isso teve apenas escoriações. A BR-277 precisou ser interditada par atendimento do acidente.