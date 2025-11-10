EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

Os abaixo-assinados, fundadores da COOPERATIVA AGROJAC – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE JACAREZINHO LTDA., nos termos dos artigos 22 e 24 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e demais disposições legais aplicáveis, convocam todos os interessados em integrar o quadro social da cooperativa para participarem da Assembleia Geral de Constituição, que será realizada no dia 28 de novembro de 2025, às 14h00, no Sindicato Rural de Jacarezinho/PR, R.Dom Fernando Tadei,1336 – Centro,CEP 86400-000, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Discussão e aprovação do Estatuto Social da cooperativa;

Definição do capital social inicial e das condições de integralização;

Eleição e posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

Assuntos gerais relativos à constituição e funcionamento da cooperativa.

A futura cooperativa terá como denominação social:

COOPERATIVA AGROJAC – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE JACAREZINHO LTDA.,

com sede na cidade de Jacarezinho – Paraná, e objeto social voltado à fabricação, industrialização e comercialização de produtos agropecuários e laticínios, prestação de serviços técnicos e apoio à produção rural dos cooperados.

O capital social mínimo será de R$ 100,00 (cem reais), representado por 10.000 (dez mil) quotas-partes de R$ 0,01 (um centavo) cada, e o número mínimo de cooperados fundadores será de 20 (vinte) pessoas.

Jacarezinho/PR, 29 de outubro de 2025.

________________________________________

ANTONIO NUNES VILELLA

CPF: 207.878.129-00

Comissão Organizadora da Assembleia de Constituição