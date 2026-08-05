A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio das Delegacias de Carlópolis e Joaquim Távora, recuperou diversos equipamentos de pesca furtados e encaminhou um homem e dois adolescentes à Delegacia após uma ação integrada realizada com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

As investigações tiveram início logo após o registro do furto. Com base nas informações levantadas pelas equipes, os policiais civis identificaram um veículo suspeito envolvido na ação criminosa. A partir do cruzamento de dados de sistemas de monitoramento e radares, foi possível mapear o trajeto do automóvel e identificar o local por onde ele passaria.

De posse dessas informações, equipes da Polícia Militar realizaram a abordagem do veículo na BR-153, localizando um homem maior de idade e dois adolescentes em seu interior.

Durante as buscas, foram encontrados diversos equipamentos de pesca, lanternas, facas e outros objetos. Parte do material foi imediatamente reconhecida pela vítima como sendo proveniente do furto, cujo prejuízo é estimado em aproximadamente R$ 8 mil. Outros objetos semelhantes, cuja procedência não foi comprovada pelos abordados, também foram apreendidos para apuração.

Conforme apurado, a vítima estava sozinha em seu estabelecimento comercial quando os autores, com emprego de fraude, aproveitaram aproveitaram a distração da vítima para subtrair os produtos e deixar o local.

Os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. As investigações prosseguem para apurar a eventual participação dos envolvidos em outros crimes patrimoniais na região.

A rápida integração entre as Delegacias de Carlópolis e Joaquim Távora, aliada ao apoio operacional da Polícia Militar, foi determinante para a pronta identificação do veículo suspeito, recuperação dos bens e responsabilização dos envolvidos.