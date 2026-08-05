A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (29), um homem investigado pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e dano, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Estado. A rápida atuação da equipe policial possibilitou a localização e captura do suspeito momentos após os fatos serem comunicados à Delegacia.

Segundo as investigações, o homem teria agredido a ex-companheira com tapas no rosto e apertões nos braços após acessar o telefone celular da vítima e visualizar conversas com outro homem. Na sequência, também danificou o aparelho celular da mulher, causando prejuízo considerável à vítima.

Assim que a vítima procurou a Delegacia e registrou a ocorrência, policiais civis iniciaram diligências ininterruptas, localizando o autor e efetuando sua prisão em flagrante.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Joaquim Távora para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que atua de forma imediata e prioritária nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando garantir a proteção das vítimas e a responsabilização dos autores.