A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu na manhã desta sexta-feira (13) 18 mandados judiciais relacionados à investigação contra uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e lavagem de capitais. A ação ocorreu nas cidades de Rolândia e Ibiporã, no Paraná, e em Ourinhos, em São Paulo.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. Outras quatro pessoas foram presas em flagrante, totalizando oito presos até o momento. Três suspeitos seguem sendo procurados.

“A princípio, trata-se de uma organização criminosa que opera em Rolândia há muitos anos. O que sempre buscamos com essas investigações — e é importante dar muita ênfase ao trabalho conjunto das forças de segurança, com a Polícia Militar do Paraná — é desarticular essas organizações e retirar o patrimônio delas, para não atuar apenas na ponta, o que também é importante, mas atingir principalmente as lideranças, para que essas estruturas se desorganizem e percam força”, explica o delegado Ivan Pinheiro.

Durante as diligências, os policiais apreenderam duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre .380 e uma arma de fogo calibre .40, além de três carregadores, 30 munições calibre .380 e 60 munições calibre .40. Também foram apreendidos R$ 12.301 em dinheiro, aproximadamente 20,4 quilos de crack e 202 gramas de maconha.

Outros materiais relevantes localizados durante as buscas incluem 11 aparelhos celulares, dois tablets, um notebook, dois veículos, além de um pendrive, um rastreador eletrônico e diversas embalagens utilizadas para fracionamento e comercialização de drogas.

“A gente recebeu informações que deram origem a esta operação, indicando o transporte de drogas. Havia um movimento muito grande relacionado ao tráfico de drogas em Rolândia e nosso objetivo é justamente diminuir o poder de atuação dessa organização criminosa”, destaca o delegado Mateus Macedo.

A operação ocorreu de forma integrada entre a PCPR e a Polícia Militar do Paraná (PMPR), com apoio do Ministério Público do Paraná (MPPR), da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), do Grupamento de Operações Aéreas da PCPR, do Núcleo de Operações com Cães da PCPR e de policiais de outras regiões do Estado. As investigações seguem em andamento.