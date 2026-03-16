A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou, entre os dias 5 e 13 de março, o 2º Curso de Formação de Instrutores de Tiro Especialistas em Fuzil calibre 5,56 x 45 mm. A atividade teve como foco capacitar, nivelar e padronizar instrutores responsáveis pela habilitação de policiais civis no uso do armamento.

O curso foi promovido pela PCPR e executado pela Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), com apoio do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre). A formação foi direcionada a instrutores de tiro credenciados pela ESPC, selecionados com base na experiência no emprego de armamento longo, especialmente no fuzil de plataforma AR.

A capacitação teve duração de oito dias e carga horária de 63 horas, com conteúdos teóricos e atividades práticas em ambiente de treinamento e estande de tiro.

“O conteúdo programático incluiu instruções sobre o histórico da plataforma AR e sistemas de funcionamento, customização do armamento, manutenção de 1º escalão, noções de balística externa, procedimentos de zeragem dos sistemas de pontaria e balística terminal aplicada ao contexto policial”, explica o delegado do Grupo Tigre e coordenador do curso, Thiago Teixeira.

Segundo o agente de Polícia Judiciária e coordenador técnico do curso, Everton Rodrigo Princival, também foram abordados fundamentos do tiro com fuzil, posições de pronto-emprego, controle de cano, deslocamentos corporais, giros em ambiente de tiro, procedimentos de solução de panes, recargas emergenciais, transição para pistola e aplicação do conceito Check Drill.

“Durante o curso, os participantes foram submetidos ainda a três provas práticas, uma prova teórica e uma prova de docência”, completa.

PROJETO – O delegado ainda ressalta que a capacitação integra um projeto desenvolvido pelo Tigre, a pedido do Departamento da Polícia Civil. A iniciativa contempla duas frentes de atuação: a formação de multiplicadores e a habilitação operacional.

Na formação de multiplicadores, policiais previamente selecionados participam de um curso com duração de oito dias, com a finalidade de replicar o treinamento de habilitação em outras regiões do Estado. A habilitação operacional, por sua vez, ocorre em cursos de quatro dias, ao final dos quais os policiais ficam aptos a portar e manusear o novo armamento.

MAIOR AQUISIÇÃO – Em 2025, o Estado realizou a maior aquisição de fuzis de sua história, com a compra de 3.711 unidades , que foram distribuídas gradualmente às forças de segurança até o início de 2026, dentro de um conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento da atuação policial no Paraná.