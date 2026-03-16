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Na manhã desta segunda-feira (16), equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de um jovem de aproximadamente 22 anos que havia desaparecido em um açude na região de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo informações dos socorristas, o afogamento ocorreu na tarde de domingo (15), quando a vítima pescava acompanhada do sobrinho. Em determinado momento, o rapaz entrou na água e acabou submergindo, não sendo mais visto.

As buscas foram iniciadas ainda no domingo e retomadas nas primeiras horas desta segunda-feira. Após varreduras na área, os bombeiros conseguiram localizar o corpo.

Com o encerramento da operação, o caso foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.