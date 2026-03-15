O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), formalizou nesta sexta-feira (13) mais de R$ 24,4 milhões em investimentos para a região do Norte Pioneiro. Os recursos contemplam os municípios de Santo Antônio da Platina, Guapirama, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora, com obras e veículos para fortalecer a rede pública de saúde nessas cidades.

“O Governo do Estado tem trabalhado para fortalecer a saúde em todas as regiões do Paraná, levando estrutura, equipamentos e serviços mais próximos da população. Esses investimentos no Norte Pioneiro ampliam a capacidade de atendimento dos municípios e garantem mais qualidade e agilidade na assistência ao cidadão”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli participou dos anúncios.

GUAPIRAMA – Em Guapirama, os investimentos somam R$ 6,8 milhões e incluem a construção de uma Unidade Mista de Saúde (UMS), com aporte de R$ 4,5 milhões, uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), com R$ 1 milhão, além de R$ 1,3 milhão para a construção de uma clínica de fisioterapia.

“Essas três obras representam um avanço muito importante para a saúde de Guapirama. São investimentos que vão ampliar os atendimentos, melhorar a estrutura para os profissionais e garantir mais qualidade no cuidado com a nossa população. Sou muito grato por todo o apoio e pela destinação desses recursos ao nosso município”, afirmou o prefeito Pedro Banzé.

JOAQUIM TÁVORA – O município de Joaquim Távora será contemplado com um convênio no valor de R$ 4,5 milhões para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde central, com projeto próprio da prefeitura. A nova estrutura vai ampliar a capacidade de atendimento da atenção primária e fortalecer os serviços de saúde na cidade.

” O município recebe esse convênio com muita alegria e responsabilidade. A nova UBS oferecerá mais conforto, estrutura e dignidade para nossa população. É um investimento que fortalece a saúde do município e melhora a vida das pessoas”, disse o prefeito Gelson Mansur Nassar.

QUATIGUÁ – Em Quatiguá, os recursos somam um montante de R$ 9,1 milhões, incluindo a construção de um Pronto Atendimento Municipal (PAM), no valor de R$ 5,5 milhões, R$ 300 mil para reforma de uma clínica de especialidades do município, a construção de duas novas UBS no valor de R$ 1 milhão cada, e R$ 1,3 milhão para a construção de uma clínica de fisioterapia.

“Essas obras são aguardadas há muito tempo pela nossa população e representam um avanço importante para a saúde do município. Agora, finalmente, esses projetos poderão sair do papel e se transformar em mais estrutura e melhor atendimento para todos”, disse a prefeita Izilda Rodrigues Carro.

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – O município de Santo Antônio da Platina também foi contemplado com novos investimentos para reforçar a rede de atendimento, num total de R$ 700 mil. Entre as ações está a aquisição de um novo aparelho de raio-X, no valor de R$ 250 mil, que vai ampliar a capacidade de diagnóstico por imagem no município. Também foi autorizada a compra de um micro-ônibus de R$ 450 mil para o transporte de pacientes, fortalecendo o apoio às demandas de deslocamento para consultas e tratamentos.

Outro avanço importante será o reforço na estrutura dos tratamentos de oncologia, com um novo ambulatório que deverá ser implantado no município, como posto avançado do Hospital do Câncer de Londrina, para a atender de forma regionalizada, centralizando o atendimento das cidades que integram a 19ª Regional de Saúde. A medida vai facilitar o acesso ao tratamento e melhorar o fluxo de atendimento para pacientes oncológicos do Norte Pioneiro. O investimento está em estudo.

O prefeito da cidade, Gil Martins, agradeceu os aportes. “Estamos felizes em receber esses investimentos, vamos trazer nova estrutura, mais conforto, mais equipamento, mais custeio também, para que a gente possa de fato atender a população e cumprir o nosso compromisso com a saúde pública”, disse.

SIQUEIRA CAMPOS – Em Siqueira Campos, os investimentos totalizam R$ 3,3 milhões. Entre as ações está a implantação de uma clínica de fisioterapia, com investimento de R$ 1,3 milhão, e a ampliação da UBS Alemoa (R$ 250 mil), com a construção de uma nova recepção, sala de triagem e refeitório para os servidores, melhorando o acolhimento aos usuários e as condições de trabalho das equipes.

O pacote contempla ainda mais de R$ 1,7 milhão para aquisição de veículos, incluindo um ônibus, um micro-ônibus, uma van e quatro veículos utilitários. Os veículos serão utilizados principalmente para o transporte de pacientes.

“Nunca tivemos tantos investimentos na saúde, são várias áreas da saúde contempladas, tanto no transporte de pacientes como na UBS, na clínica de fisioterapia, então é mais um grande investimento dentre tantos que esse Governo já destinou para o município”, disse o prefeito Luiz Henrique Germano.

Durante a visita ao município, o secretário Beto Preto também esteve nas instalações da Santa Casa, que realiza atendimentos contratualizados pela Sesa para o SUS na cidade.

ESTRUTURAS – As UBS de R$ 1 milhão terão cerca de 300 metros quadrados de área construída, três consultórios para atendimento médico, sala de imunização, sala para aplicação de medicamentos e um consultório odontológico, ampliando os serviços da atenção primária.

A estrutura da UMS terá aproximadamente 640 metros quadrados e funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, reunindo serviços da atenção básica com atendimento de urgência e emergência, em modelo semelhante ao das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A unidade contará ainda com leitos para estabilização de pacientes em estado mais grave, permitindo o suporte inicial antes de eventual encaminhamento para hospitais de referência da região.

A Clínica de Fisioterapia possui cerca de 350 metros quadrados. O espaço terá áreas destinadas à cinesioterapia e mecanoterapia, além de jardim sensorial e ambiente para atividades da vida diária, ampliando a oferta de serviços de reabilitação física à população.