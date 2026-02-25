Na tarde desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, foi realizada a prisão de um indivíduo de 20 anos com mandado de prisão em aberto, realizado pela Polícia Militar aqui do Paraná e Polícia Militar de São Paulo, ocorrido na divisa entre as cidades de Carlópolis/PR e FarturaSP.

O mandado de prisão desse indivíduo estava em aberto em razão de confronto policial ocorrido no ano passado com a equipe da Polícia Civil, em que foi dado cumprimento a uma busca domiciliar na residência e houve confronto com o pai deste que foi a óbito no local e desde então esse indivíduo vem realizando ameaças de morte contra policiais.

A prisão desse indivíduo também é relevante porque ele é imputado como principal suspeito do homicídio que ocorreu no dia 25 de dezembro de 2025 na cidade de Santo Antônio da Platina, ocasião em que um advogado foi morto por disparos de arma de fogo e foi apurado, por investigação da equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina com apoio da Polícia Militar local, de que a motivação do crime seria o fato desse advogado ter sido indicado como informante das polícias e que as operações recentes que resultaram em prisões, buscas contra um grupo criminoso, teriam sido oriundas dessas informações do advogado.

Esse caso vem sendo acompanhado inclusive pela Comissão de Segurança da Advocacia da OAB, que colaborou também com as apurações.

A investigação do homicídio do advogado ainda segue em andamento e com a prisão de hoje as investigações devem prosseguir.