A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina (PR) reforça que a vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos (até 11 meses e 29 dias). A imunização é realizada diariamente em unidades estratégicas do município.
A medida busca ampliar a proteção do público-alvo e contribuir para a redução dos casos da doença, que têm aumentado em diversas regiões do país.
Onde se vacinar contra a dengue em Santo Antônio da Platina
A vacinação acontece nas seguintes unidades:
- UBS da Vila Ribeiro;
- UBS da Vila Santa Terezinha;
- Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família (UAPSF), no antigo espaço do Centro Social Urbano.
Horários de atendimento:
- Manhã: 8h30 às 11h30;
- Tarde: 13h30 às 16h30.
Dengue preocupa autoridades de saúde
A dengue é uma doença febril grave transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O aumento no número de casos em várias regiões do Brasil acende um alerta para a importância da prevenção.
De acordo com a Diretora do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal, a mobilização da população é fundamental.
“Em Santo Antônio da Platina, a mobilização é fundamental para proteger crianças e adolescentes e fortalecer a saúde pública”, destacou.
Ela também orienta que pais e responsáveis levem:
- Documento pessoal da criança ou adolescente;
- Carteira de vacinação.
A atualização do esquema vacinal é essencial para garantir a proteção adequada.
Vacinação é estratégia fundamental contra a dengue
A imunização é considerada uma das principais estratégias de enfrentamento à doença, aliada ao combate aos focos do mosquito transmissor.
A Secretaria reforça que a participação da população é decisiva para reduzir os índices da dengue no município.
Chamada à ação
Pais e responsáveis devem procurar uma das unidades de saúde e garantir a imunização dos jovens dentro da faixa etária indicada. A prevenção começa com a vacinação