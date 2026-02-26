A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina (PR) reforça que a vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos (até 11 meses e 29 dias). A imunização é realizada diariamente em unidades estratégicas do município.

A medida busca ampliar a proteção do público-alvo e contribuir para a redução dos casos da doença, que têm aumentado em diversas regiões do país.

Onde se vacinar contra a dengue em Santo Antônio da Platina

A vacinação acontece nas seguintes unidades:

UBS da Vila Ribeiro;

UBS da Vila Santa Terezinha;

Unidade de Atenção Primária em Saúde da Família (UAPSF), no antigo espaço do Centro Social Urbano.

Horários de atendimento:

Manhã: 8h30 às 11h30;

Tarde: 13h30 às 16h30.

Dengue preocupa autoridades de saúde

A dengue é uma doença febril grave transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O aumento no número de casos em várias regiões do Brasil acende um alerta para a importância da prevenção.

De acordo com a Diretora do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal, a mobilização da população é fundamental.

“Em Santo Antônio da Platina, a mobilização é fundamental para proteger crianças e adolescentes e fortalecer a saúde pública”, destacou.

Ela também orienta que pais e responsáveis levem:

Documento pessoal da criança ou adolescente;

Carteira de vacinação.

A atualização do esquema vacinal é essencial para garantir a proteção adequada.

Vacinação é estratégia fundamental contra a dengue

A imunização é considerada uma das principais estratégias de enfrentamento à doença, aliada ao combate aos focos do mosquito transmissor.

A Secretaria reforça que a participação da população é decisiva para reduzir os índices da dengue no município.

Chamada à ação

Pais e responsáveis devem procurar uma das unidades de saúde e garantir a imunização dos jovens dentro da faixa etária indicada. A prevenção começa com a vacinação