No dia 8 de março, feriado de Dia Internacional da Mulher, acontece a primeira edição do Girls Power Life, um evento exclusivo criado para mulheres que desejam se conectar, fortalecer seu propósito e viver uma manhã transformadora.
A programação será das 8h às 12h30, com uma experiência completa que une bem-estar, movimento, conexão e solidariedade.
O evento contará com:
• Café da manhã especial
• Aula de ioga
• Treino funcional com dança
• Sorteios com mais de 50 patrocinadores
• Brindes e prêmios exclusivos
Serão sorteados vouchers de sessões estéticas, laser, clareamento e diversos serviços — todos oferecidos por patrocinadores selecionados.
Um evento com propósito
O Girls Power Life também tem um compromisso social. Para participar, cada mulher poderá contribuir com uma das seguintes opções:
• Itens de higiene íntima (como absorventes)
• 1kg de alimento não perecível
• Uma peça de roupa em bom estado
As doações serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. O propósito do evento vai além da experiência individual: é sobre impacto coletivo, empatia e contribuição.
Garanta sua vaga
As vagas são limitadas, visando manter a qualidade e a experiência exclusiva do evento.
