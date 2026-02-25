No dia 8 de março, feriado de Dia Internacional da Mulher, acontece a primeira edição do Girls Power Life, um evento exclusivo criado para mulheres que desejam se conectar, fortalecer seu propósito e viver uma manhã transformadora.

A programação será das 8h às 12h30, com uma experiência completa que une bem-estar, movimento, conexão e solidariedade.

O evento contará com:

• Café da manhã especial

• Aula de ioga

• Treino funcional com dança

• Sorteios com mais de 50 patrocinadores

• Brindes e prêmios exclusivos

Serão sorteados vouchers de sessões estéticas, laser, clareamento e diversos serviços — todos oferecidos por patrocinadores selecionados.

Um evento com propósito

O Girls Power Life também tem um compromisso social. Para participar, cada mulher poderá contribuir com uma das seguintes opções:

• Itens de higiene íntima (como absorventes)

• 1kg de alimento não perecível

• Uma peça de roupa em bom estado

As doações serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. O propósito do evento vai além da experiência individual: é sobre impacto coletivo, empatia e contribuição.

Garanta sua vaga

As vagas são limitadas, visando manter a qualidade e a experiência exclusiva do evento.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial (link abaixo).👇

https://www.slticket.com/event/girls-power-life

Após a compra, as participantes poderão ingressar no Grupo VIP, onde são compartilhadas promoções, novidades e informações antecipadas.

Para acompanhar todas as atualizações, siga também o Instagram oficial: @girlspowerlifee.

Girls Power Life.

Conexão, propósito e impacto.