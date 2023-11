Um vídeo registrado nesta terça-feira (14), mostra o momento em que um avião da Gol foi atingido por pedaços de asfalto enquanto iniciava o procedimento de decolagem no Aeroporto de Navegantes, em Florianópolis, em Santa Catarina. Ninguém se feriu. As informações são do Terra.

Nas imagens, é possível observar o pavimento do asfalto se desintegrando e atingindo a aeronave durante a decolagem, ocorrida por volta das 6h. A reabertura do aeroporto foi anunciada às 11h15 pela CCR Aeroportos, concessionária responsável pela administração do terminal, o segundo maior do estado. Cinco decolagens foram canceladas e outras cinco enfrentaram atrasos.

“Todos os clientes foram desembarcados em segurança e receberam as devidas facilidades”, informou a Gol.

Veja o momento em que os Pedaços de asfalto se desprendem e atingem o avião