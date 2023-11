Um temporal deve atingir o Paraná com chuvas volumosas em algumas regiões do estado no feriado desta quarta-feira (14). É o que aponta a previsão do ClimaTempo.

Segundo o instituto, a região sudoeste será a mais afetada pelas fortes chuvas. Foz do Iguaçu segue em alerta para rajadas de ventos e queda de granizo para o feriado.

Apesar das chuvas, as temperaturas seguem altas por causa da onda de calor que atinge o estado até o fim de semana. Na quinta-feira (16), o dia será muito abafado, conforme o ClimaTempo.

Na sexta-feira (17), a chuva se estende por todo o estado durante o dia, com melhora no tempo durante a tarde.