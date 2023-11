A Prefeitura de Santo Antônio da Platina aguarda a entrega de um plano de trabalho pelo Hospital do Câncer de Londrina para definir a data para o início do funcionamento da unidade do hospital no município. A informação foi confirmada pela secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, em resposta a questionamentos do vereador Flavinho Maiorky.

De acordo com o vereador, o prazo anunciado pela prefeitura para o início dos trabalhos da unidade se encerrou em outubro. A situação atual das instalações do imóvel, que já está pronto, preocupa a população.

“Tivemos uma reunião em setembro na Sesa – Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. O prefeito Zezão esteve lá com representantes Hospital do Câncer de Londrina, e a Sesa solicitou ao hospital adaptação de novas metas no plano de trabalho. Estamos no aguardo a entrega desse plano de trabalho para só então elaborarmos o novo cronograma para o funcionamento da Unidade”, disse Gislaine.

Flavinho questionou o Executivo sobre quais dificuldades têm sido encontradas para a instalação do Hospital do Câncer em Santo Antônio da Platina. Ele enfatizou que se trata de um investimento alto, e cobrou mais transparência sobre o andamento do projeto.

Estamos falando disso desde junho de 2016, e até agora, que eu saiba, nada aconteceu. É triste ver a situação em que se encontra aquele prédio, que já poderia estar atendendo há muito tempo a população platinense e do Norte Pioneiro em geral”, disse o vereador.

A unidade do Hospital do Câncer de Londrina em Santo Antônio da Platina, inicialmente será um centro de prevenção e diagnóstico da doença.