Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O secretário estadual de infraestrutura e logística do Paraná, Sandro Alex, informou que as obras da ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, devem ser iniciadas no segundo semestre deste ano.

A confirmação foi dada à RICtv nesta quarta-feira (26) (veja entrevista no carrossel acima).

O projeto e a licitação da obra vinham passando por diversos imbróglios referentes à questão ambiental. O Ministério Público e órgãos ambientais questionavam os impactos ao ecossistema da Baía de Guaratuba.

Mas, conforme apurou o jornalista Eduardo Scola, da RICtv, Sandro Alex passou três dias em reuniões com o Ministério Público do Paraná (MPPR). E o secretário confirmou que conseguiu um entendimento entre as partes, mostrando que é possível compatibilizar investimento com meio ambiente.

A obra deve durar 32 meses. Ou seja, se tudo correr como planeja o governo estadual, a obra deve ficar pronta ainda no governo Ratinho Júnior, em 2026.