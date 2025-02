Na manhã de quinta-feira (13), por volta das 07h, a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem, em uma propriedade localizada na área rural de Jundiaí do Sul, no norte pioneiro do Paraná. Durante a operação, os policiais localizaram e apreenderam munições e armamentos.

Materiais apreendidos:

Munições:

✅ Calibre .357: 72 unidades intactas e 52 estojos deflagrados;

✅ Calibre .22: 294 unidades intactas e 14 estojos deflagrados;

✅ Calibre .38: 7 estojos deflagrados.

Armamentos:

✅ 01 revólver Taurus Tracker 627 calibre .357;

✅ 01 rifle CBC Rio Bravo calibre .22.

O material apreendido foi encaminhado para as autoridades competentes para os devidos procedimentos legais. O homem alvo do mandado será investigado para apuração dos fatos e possíveis desdobramentos do caso.

A Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança da população e a importância da colaboração da comunidade na denúncia de atividades suspeitas.