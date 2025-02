Na madrugada de hoje (16), um grave acidente foi registrado no Km 21,9 da BR-153, em Jacarezinho/PR. Um Chevrolet Corsa e um Ford Fiesta colidiram frontalmente, resultando em uma vítima fatal e três feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corsa invadiu a contramão, atingindo o Fiesta que vinha na direção oposta. O impacto foi tão violento que a passageira do Corsa foi arremessada para fora do veículo e faleceu no local. O condutor do Corsa foi socorrido em estado grave e encaminhado para o pronto-socorro de Jacarezinho.

No Fiesta, o motorista e a passageira também ficaram feridos e foram levados para o mesmo hospital pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e investigar as causas do acidente. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima fatal.

A concessionária EPR, responsável pela rodovia, sinalizou o local do acidente, e o tráfego ficou interditado nos dois sentidos até a liberação da área pela perícia.

As autoridades investigam o caso para determinar as responsabilidades pelo acidente.