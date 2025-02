Dois amigos de 18 anos morreram afogados na tarde do último sábado (15) durante uma pescaria. O caso aconteceu em uma fazenda na PR-090, no município de Castro.

A princípio, Igor Rodrigues da Costa e Luiz Felipe Marcondes Moreira estavam pescando com outros dois amigos em um tanque da fazenda por volta das 15h. Por conta do calor, os jovens decidiram nadar no tanque, mas acabaram se afogando.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos jovens teria se afogado primeiro, e o amigo teria tentado ajudar. Entretanto, os dois acabaram morrendo.

Após o afogamento, os outros dois jovens teriam acionado a equipe de resgate. Porém, Igor e Luiz Felipe já não apresentavam sinais vitais quando os Bombeiros chegaram.