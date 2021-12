Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi preso, nesta terça-feira (28), um homem suspeito de manter um adolescente, de 12 anos, em cárcere privado na Grande Curitiba. A vítima, moradora de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana, teria ido com dois amiguinhos na manhã desta segunda-feira (27) brincar em uma cava em Quatro Barras e não voltou mais. A família do menino, temendo que ele tivesse se afogado, chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Conforme informações da Polícia Militar, após questionar os amigos do adolescente, a equipe foi informada que ele teria encontrado um homem no local, que ofereceu comida e videogame, e aceitou ir até a casa do desconhecido. Depois disso, no entanto, o adolescente desapareceu. Foram horas de angústia e buscas, até que a equipe conseguiu chegar na casa do suspeito, já na manhã desta terça-feira.

Na residência no bairro São Pedro, em Quatro Barras, um homem, de 34 anos, foi localizado e deu um nome falso para não ser identificado pela PM. Durante a abordagem, o suspeito, assustado com a presença dos policiais, tentou correr, foi detido e acabou informando seu nome verdadeiro. Na casa, em um quarto nos fundos com somente uma cama e em situação insalubre, o menino foi encontrado, agitado e chorando muito.

O suspeito relatou para a polícia que convidou o adolescente para jogar videogame e, depois, para passar a noite na casa, disse que tinha dormido com o menino na mesma casa, mas negou que tivesse abusado sexualmente dele. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Campina Grande do Sul. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento, para passar por exames para verificar se ela passou por algum tipo de abuso.

A Polícia Civil investiga o caso.