A Prefeitura de Astorga confirmou que um menino de 9 anos morreu por Covid-19. O óbito de Nicolas Rodrigues dos Santos aconteceu na última segunda-feira (27), mas a confirmação da causa da morte ocorreu nesta terça-feira (28).

Com uma crise de apendicite, o menino foi internado no Hospital Universitário de Maringá na semana passada e, em seguida, transferido para a Santa Casa de Maringá. Um exame no mesmo dia identificou que ele estava infectado com o coronavírus.

Mesmo depois de ter sido tratado pela apendicite, o quadro de Covid-19 do garoto acabou ficando cada vez mais grave, levando o menino à morte. O atestado de óbito confirmou que a causa da morte foi em decorrência do coronavírus.