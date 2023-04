Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar recuperou um carro levado durante um assalto realizado contra um comerciante de Santo Antônio da Platina realizado na última quinta-feira (20). Os assaltantes não foram presos.

Segundo a PM, a equipe foi acionada com a informação de que um comerciante, proprietário de um bar no centro da cidade, foi rendido por dois homens armados, sendo trancado no banheiro da residência, que fica ao fundo do estabelecimento.

Os ladrões fugiram levando dinheiro que estava guardado na casa e o carro da vítima, um VW Gol. Logo após ser acionada, a Polícia Militar iniciou as buscas pelos criminosos e conseguiu localizar o veículo, na zona rural do município.

O carro foi apreendido e encaminhado para os procedimentos de restituição ao proprietário.