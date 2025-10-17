Em entrevista coletiva, concedida na manhã desta quinta-feira (16), o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR) Ian Leão disse que a perícia inicial feita no local pela Polícia Científica apontou causa acidental no incêndio que feriu cinco pessoas em um prédio de Cascavel, no Oeste do Paraná.

“A partir que o Corpo de Bombeiros liberou o local para que a Polícia Científica fizesse o exame no local do incêndio, os peritos se dirijam até lá. No presente momento, pelas informações coletadas junto às equipes que trabalharam no local, não existe qualquer indício de incêndio criminoso. Então estamos tratando como incêndio acidental”, explicou o delegado.

A Polícia Civil tem um prazo de 30 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 30, para finalizar o inquérito sobre as causas do incêndio em um prédio de Cacavel.

Secretário confirma compra de equipamentos para resgate de incêndios no Paraná

Advogada pendurada em prédio de 13 andares durante incêndio em Cascavel (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Também presente na coletiva, o secretário de Segurança Pública do Paraná (SESP/PR), Hudson Leôncio Teixeira, apontuou que o Governo do Estado fez a aquisição de equipamentos para o resgate de incêndios em lugares altos.

“Já estamos no processo de aquisição de três equipamentos como esse. Temos também uma plataforma que já está para ser entregue. Estamos comprando mais quatro equipamentos, que devem ser um pouco menores, até pela característica dessa cidade. Estamos prevendo também para Toledo, Ponta Grossa e para outros grandes centros”, prosseguiu o secretário.

Vítima do incêndio em prédio de Cascavel teve 70% do corpo queimado

Uma das vítimas do incêndio – uma advogada, de 28 anos, sofreu queimaduras em 70% do corpo. A vítima se pendurou em uma das janelas do apartamento e conseguiu salvar a mãe, de 51 anos, e um primo de 2º grau, de 4 anos.

A vítima não estava no imóvel no momento em que o fogo começou e acessou a área externa do prédio, por um apartamento do 12º andar, para tentar retirar os familiares.

Para fazer o resgate das vítimas, dois agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná precisaram entrar no apartamento. Um desses bombeiros sofreu queimaduras em 11% do corpo e precisou ser internado em Cascavel.

