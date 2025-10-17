WENCESLAU BRAZ – Na manhã desta quinta-feira (16), por volta das 10h00, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil de Tomazina e Wenceslau Braz deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão relacionados a um roubo ocorrido em 10 de outubro de 2025, em um material de construção na cidade de Tomazina.

Na ocasião do crime, dois indivíduos em uma motocicleta invadiram o estabelecimento e subtraíram certa quantia em dinheiro. Desde então, foram realizadas diligências conjuntas entre as forças policiais, que resultaram na identificação dos suspeitos e na expedição de mandados judiciais.

Durante o cumprimento das ordens de busca nesta data, um dos autores foi localizado em Wenceslau Braz, juntamente com a motocicleta utilizada no crime, um capacete e parte do dinheiro subtraído. Também foram apreendidas munições de calibre permitido e um telefone celular.

O homem detido e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz para os devidos procedimentos legais.