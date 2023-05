Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil de Jacarezinho, na manhã desta sexta-feira (19), deu cumprimento a 02 Mandados de Busca e Apreensão de indivíduos suspeitos de Violência Doméstica, após apuração pela Delegacia de Mulher, na qual os suspeitos são acusados de ameaçar suas ex-conviventes com arma de fogo.

Um dos Mandados de Busca e Apreensão foi cumprido no bairro Vila Scyllas, na residência de um suspeito de 53 anos, que teria gravado vídeos e enviado foto de sua arma de fogo à sua ex-convivente, proferindo ameaças de morte, na intenção de coagi-la a reatar o relacionamento.

O segundo mandado foi cumprido no Bairro Jardim Panorama, na residência de outro suspeito de 47 anos, que inconformado com o fim do relacionamento, teria proferido ameaças contra sua ex-convivente, entretanto, no momento das buscas o suspeito não se encontrava no local e não foi apreendida nenhuma arma de fogo.

A Delegada da Delegacia da Mulher de Jacarezinho, Dra Carolinne dos Santos Fernandes, ressaltou que a Polícia Civil desenvolve um excelente trabalho na defesa e proteção de mulheres em situação de risco, estando de portas abertas para atender as diversas situação de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.