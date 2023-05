Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No decorrer desta semana, a Polícia Civil de Jacarezinho recuperou três aparelhos celulares que haviam sido furtados o decorrer deste ano.

Após incessantes diligências do setor de investigações policiais, que contaram com ações de alta complexidade, foram realizadas incursões para recuperação dos celulares que estavam na posse de suspeitos de receptação, moradores dos bairros Aeroporto e Vila Scylas.

Com a identificação dos possuidores, foi instaurado procedimento de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, com pena que varia de 01 a 04 anos de prisão e multa, bem como realizada a devolução às vítimas.

As diligências continuam para identificar demais envolvidos na ação criminosa, com a responsabilização penal dos autores dos furtos.