Na manhã deste domingo (2 de novembro de 2025), por volta das 11h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Coelho, em Santo Antônio da Platina.

Durante o deslocamento, os policiais foram abordados por uma mulher em via pública, que se encontrava visivelmente abalada e com marcas de agressão no pescoço. Ela relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada com uma faca pelo companheiro, após uma discussão motivada por ciúmes.

A equipe foi até a residência indicada, onde o suspeito foi encontrado e abordado. O local apresentava sinais de luta, com móveis e objetos revirados. O homem negou as acusações e afirmou ter sido também atingido por objetos lançados durante o desentendimento.

Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro para avaliação médica e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil, onde seriam adotadas as medidas legais cabíveis.

Durante a elaboração do boletim, a equipe constatou, por meio do sistema SESP, que a mulher possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho. A ordem judicial foi cumprida imediatamente, e ela foi colocada à disposição da Justiça.