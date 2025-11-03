Durante patrulhamento de rotina na área central de Santo Antônio da Platina, na tarde desta segunda-feira (2 de novembro de 2025), uma equipe da Polícia Militar flagrou uma motocicleta trafegando em alta velocidade e produzindo ruído excessivo.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem do veículo em local seguro. Durante a busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, porém foram constatadas diversas irregularidades mecânicas e administrativas, como escapamento esportivo fora das especificações legais, filtro de ar inoperante e pneu traseiro desgastado.

Diante das constatações, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar, onde foram lavrados os autos de infração correspondentes.

O condutor, devidamente habilitado, foi liberado no local após ser orientado sobre as infrações e as medidas administrativas cabíveis.