Durante patrulhamento de rotina no bairro Serra Pelada, em Santo Antônio da Platina, a equipe policial avistou um motociclista manuseando um aparelho celular enquanto conduzia o veículo. Diante da infração, foi dada voz de abordagem por meio de sinais sonoros, sendo o condutor imediatamente parado.

Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Durante a verificação da motocicleta, foi constatado que o licenciamento estava em atraso, o escapamento encontrava-se irregular e o veículo não possuía a caixa de filtro de ar.

Diante das irregularidades, o condutor foi orientado e liberado no local, enquanto a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar para regularização posterior.

A ação integra as atividades de fiscalização de trânsito e demonstra o compromisso da Polícia Militar com a segurança viária e o cumprimento das normas do Código de Trânsito Brasileiro.