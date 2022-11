Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menor de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar durante cumprimento a mandado de busca e apreensão em Santo Antônio da Platina, na tarde desta sexta-feira (18).

Segundo a PM, a apreensão aconteceu no bairro Murakami, em execução do mandado, com o menor sendo abordado e com ele encontrado 30g de maconha divididos em dois invólucros e R$ 154 em dinheiro.

O menor foi encaminhado ao Cense enquanto drogas e dinheiro foram apreendidos.