Durante patrulhamento preventivo no bairro Rotary, em Cambará, a equipe da RPA realizou uma abordagem de rotina que resultou no cumprimento de um mandado de prisão.

Durante a ação, os policiais visualizaram alguns indivíduos em atitude suspeita na praça local, conhecida como ponto de encontro de usuários de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram dispensar objetos ao solo, o que motivou a abordagem imediata.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao realizar a consulta nos sistemas policiais, foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Diante da constatação, o indivíduo foi conduzido ao hospital para a realização de exame de integridade física e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde permanece à disposição da Justiça.

A ação demonstra a eficiência do patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, que por meio de abordagens estratégicas, tem garantido o cumprimento de ordens judiciais e o fortalecimento da segurança pública no município.