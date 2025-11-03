Na noite de domingo (2), o Corpo de Bombeiros de Ibaiti, no norte do Paraná, realizou o resgate de um cachorro chamado Bob, que havia caído em uma fossa com aproximadamente seis metros de profundidade. O incidente ocorreu na rua Pedro Honório Rodrigues, no bairro Jardim Atlanta.

A equipe foi acionada por moradores que perceberam a presença do animal no interior da estrutura. Utilizando equipamentos de segurança, os bombeiros conseguiram acessar o local e retirar o cão, que estava em situação de risco. Após o resgate, Bob foi avaliado e, sem apresentar ferimentos aparentes, foi devolvido ao seu tutor.

A ocorrência foi registrada sem intercorrências e reforça a atuação do Corpo de Bombeiros em situações que envolvem o resgate de animais e a segurança da comunidade.

