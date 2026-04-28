O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná confirmou a localização do corpo de um homem de 33 anos durante uma operação de busca no município de São José da Boa Vista, Norte Pioneiro.

O acionamento ocorreu no dia 26 de abril de 2026, às 13h10, após relatos de desaparecimento na região conhecida como Macaco Branco. Testemunhas informaram que o homem havia entrado no rio Jaguariaíva para nadar na sexta-feira (24) e não foi mais visto.

Equipes iniciaram os levantamentos preliminares e, no dia seguinte, deram início às buscas com apoio de cão especializado e moradores da comunidade. Após intensas diligências, o corpo foi localizado no dia 27 de abril, às 16h42, boiando cerca de 800 metros abaixo do último ponto em que havia sido avistado.

As autoridades competentes foram acionadas para os procedimentos legais e a remoção da vítima. O caso evidencia os riscos de mergulhos em rios da região, que apresentam correntezas e ausência de estrutura de segurança adequada.